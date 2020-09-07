Площадь лесных пожаров в Иркутской области за неделю сократилась в 210 раз

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров за неделю в 210 раз сократилась в Иркутской области, где 1 сентября горело более 41 тыс. га леса. Природные пожары зарегистрированы на площади 195 га, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"За минувшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидирован один пожар. Он действовал в Катангском районе на площади 6 тыс. 583 га. В локализованном состоянии остаются два пожара - в Катангском и Киренском районах - на общей площади 192 га. Действует (не локализован - прим. ТАСС) один пожар в Киренском районе на площади 3 га", - говорится в сообщении.

Таким образом, общая площадь пожаров, включая локализованные и нелокализованные, в понедельник составила 195 га.

Как сообщал ТАСС, 1 сентября площадь лесных пожаров в Иркутской области достигала 41 тыс. 138 га. В регионе действовали высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности, была угроза задымления населенных пунктов.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник местами в северных районах Приангарья ожидается высокий класс пожарной опасности.