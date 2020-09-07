Посетители двух новосибирских ТРЦ эвакуированы после сообщения о минировании

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Посетители двух новосибирских торгово-развлекательных центров эвакуированы после поступления сообщений о минировании, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация об эвакуации двух ТРЦ. Очевидцы сообщили, что на месте работают сотрудники полиции.

"В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, в необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта", - приводится в сообщении комментарий аппарата антитеррористической комиссии (АТК) региона.

В конце августа по Новосибирску прокатилась волна сообщений о минировании. В течение пяти дней сообщения поступали в суды, ТЭЦ, мэрию города и банки. По итогам проверок информация о минировании не подтвердилась.