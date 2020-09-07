Отопление в Новосибирске могут включить раньше обычного для снижения заболеваемости ОРВИ

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил скорректировать сроки начала отопительного сезона в Новосибирске и начать его раньше, чтобы снизить риски распространения сезонных заболеваний в период пандемии коронавируса. Об этом глава региона сообщил в ходе оперативного совещания правительства региона.

"В связи с тем, что наша задача - с началом осени-зимы не допустить роста эпидемии ОРВИ, мы уже об этом не один раз говорили. Просьба - и за прогнозом погоды следить, и с теплоснабжающими организациями переговорить, может быть, надо отопительный сезон пораньше начать, особенно в социальных учреждениях", - сказал Травников.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что теплоснабжающие организации города готовы дать отопление в дома раньше наступления холодов. "Ждем все-таки потепления, полностью систему готовы будем развернуть и раньше", - пояснил Локоть. Глава региона отметил, что, кроме погодного фактора, необходимо также учитывать особенности этого года, в частности, пандемию коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба на утро 7 сентября в регионе зарегистрировано 11, 7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 10 тыс. человек выписаны с выздоровлением.