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В Омске автобус насмерть сбил пешехода на переходе

По предварительным данным, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора
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© УГИБДД УМВД России по Омской области

ТАСС, 7 сентября. Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Омске. Об этом сообщается в понедельник на официальной странице управления ГИБДД региона во "ВКонтакте".

"Сегодня в 09:16 (06:16 мск) в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе. <...> Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса "ПАЗ-3204" <...> допустил наезд на пешехода, <...> женщина (личность устанавливается) скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Автобус двигался по маршруту, в салоне находились семь пассажиров. Предварительно установлено, что женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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