Жителя Омска осудили за попытку скрыть хищение при реализации нацпроекта

ОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Омский суд приговорил местного жителя Ашота Саргсяна к 4 годам исправительной колонии строгого режима за дачу взятки сотруднику ФСБ за прекращение расследования по факту хищения строительной компанией бюджетных средств при проведении дорожных работ по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Сегодня Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). <…> Суд <…> назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,4 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В следственном управлении СК РФ по Омской области добавили, что по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество подсудимого на сумму около 4,6 млн рублей. В ходе следствия он признал свою вину.

По данным пресс-службы регионального УФСБ, 28 декабря 2019 года Саргсян дал взятку сотруднику ФСБ в размере 200 тыс. рублей. За это он просил оказать покровительство компании "Артстрой+" и прекратить оперативно-разыскную деятельность по факту предполагаемого хищения бюджетных денежных средств при проведении дорожных работ по проекту "Формирование комфортной городской среды" в городе Калачинске. Непосредственно после передачи денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ. В ведомстве отметили, что по факту хищения средств возбуждено уголовное дело, размер причиненного ущерба устанавливается.