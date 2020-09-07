Первый снег выпал в горах на юге Сибири

ТАСС, 7 сентября. Первый снег зафиксирован в горах в Красноярском крае, Кемеровской области и на Алтае. Он растаял через несколько часов, сообщили ТАСС в регионах.

В Красноярском крае снег выпал в природном парке "Ергаки" на юге региона, сообщила замдиректора парка Валентина Шишкина. "В центральной части парка выпал первый снег. Он покрыл только вершины хребтов и через несколько часов растаял", - рассказала ТАСС Шишкина, добавив, что снег в сентябре - не редкость для парка. "Вот если бы снег выпал и не растаял, тогда да, можно было бы сказать, что это необычное явление", - добавила она.

Как сообщили ТАСС в управлении МЧС по Республике Алтай, снег в регионе выпал на Семинском перевале, но он также растаял. В воскресенье, 5 сентября, снег заметили и жители горных районов на юге Кузбасса. Они сообщили в соцсетях, что на горнолыжном курорте Шерегеш в Таштагольском районе выпал первый снег и побелели горные вершины, но и там снег быстро растаял.