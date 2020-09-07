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На Таймыре перевернулось судно на воздушной подушке

Один человек погиб

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Судно на воздушной подушке потерпело бедствие на озере в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, один человек погиб. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Перевернулась лодка. Предварительно, один человек погиб. Всего было пять человек - четверо выжили", - сказал собеседник агентства, добавив, что речь идет о судне на воздушной подушке.

По данным пресс-службы, на место выехали сотрудники полиции.

Как уточнили в краевом главке полиции, в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от жительницы Норильска, супруг которой со своими друзьями на катере на воздушной подушке отправились на рыбалку на озеро Собачье, но в назначенное время домой не прибыли. Связавшись по спутниковой связи с одним из друзей мужа, женщина выяснила, что они нуждаются в помощи. В происшествии погиб 54-летний мужчина.

Озеро Собачье расположено в северо-западной части плато Путорана. Его протяженность - 46 км, ширина до 4 км. Глубины достигают 260 метров.

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