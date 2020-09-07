Росприроднадзор выявил превышение ПДК выбросов сероводорода Омскводоканалом в 14 раз

ТАСС, 7 сентября. Росприроднадзор подвел итоги внеплановой проверки Омскводоканала, в рамках которой провел замер промышленных выбросов предприятия. По ее итогам превышение установленных нормативов по сероводороду составило 6,6 раз по одному стационарному источнику и 14 раз - по другому, говорится на сайте единого реестра проверок Генпрокуратуры РФ.

"Выброс сероводорода от стационарных ист. 6008, ист. 6009 осуществлялся с превышением установленных нормативов в 6,6 раз и в 14 раз соответственно, предприятием нарушены условия специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух", - сказано в сообщении.

Также по 16 источникам выбросов этилмеркаптана получены недостоверные данные производственного контроля, что не позволяет объективно оценить соблюдение предприятием нормативов ПДВ (предельно допустимых выбросов), отмечается в сообщении.

Омскводоканал должен до 15 октября устранить все выявленные нарушения.

ТАСС пока не удалось получить комментарий компании.

В Омске регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Только в январе в городе, который к 2024 году по майскому указу должен снизить выбросы на 22,5%, было зарегистрировано восемь случаев загрязнения атмосферы.