Новосибирский суд решил изъять из незаконного владения моржей из "китовой тюрьмы"

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение истребовать из незаконного владения компании "Акватория" шестерых моржей, которых компания получила из так называемой китовой тюрьмы в Приморском крае, следует из решения суда.

"Исковые требования Амурского бассейнового природоохранного прокурора удовлетворить. Истребовать из незаконного владения ООО "Акватория" и ООО "Акватория+" шесть живых особей моржей и передать их в собственности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Решение суда в законную силу не вступило. Представитель ООО "Акватория" сообщила ТАСС, что данное решение будет обжаловано.

Ранее Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на шестерых моржей, принадлежащих компании "Акватория", которая получила их из так называемой китовой тюрьмы в Приморском крае. В мае Арбитражный суд Новосибирской области отказал компании "Акватория" в обжаловании решения. Благодаря аресту они не смогут продать или передать животных кому бы то ни было, пока не будет решения суда по иску Амурской природоохранной прокуратуры, которая требует не только признать вылов моржат незаконным, но и приступить к активным действиям по их освобождению. Компания обжаловала решение.

В 2018 году в Охотском море компании "Сочинский дельфинарий" и "Океанариум ДВ" поймали шесть детенышей моржа одновременно с отловом 11 косаток и 90 белух. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Последних белух выпустили в акватории Приморского края в ноябре 2019 года. Зоозащитники продолжают настаивать на незаконности вылова моржей и необходимости выпуска их в природу.