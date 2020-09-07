Школы в Новосибирской области могут вернуться к штатному режиму работы в октябре

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Школы Новосибирской области, чередующие обычный и дистанционный форматы обучения, могут вернуться к штатному режиму работы в середине сентября - октябре. Однако в школах продолжится введение карантина в отдельных классах и школах в случае выявления коронавирусной инфекции, сообщил в ходе оперативного совещания правительства в понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В начале августа Минобразования региона предложило частично оставить дистанционную форму обучения в школах из-за почти двукратного превышения плановой наполняемости. Как сообщал министр образования области Сергей Федорчук, в них организовали смешанную форму обучения, при которой чередуются дистанционный и очный форматы уроков. По состоянию на 7 сентября, в смешанном формате работают 87 школ региона.

"Вот такой смешанный режим, я считаю, что должен быть временным явлением на период начала учебного года. Мое мнение, надо поднимать вопрос, завтра обсудим на оперативном штабе, чтобы две недели - месяц отработать в этом режиме, а потом возвращаться к обычному, привычному для нас режиму работы в эпидсезон, то есть, с введением карантина в отдельных классах и в отдельных школах, а все остальное должно работать в нормальном режиме", - сказал Травников.

Ранее начальник Департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев сообщал, что руководители образовательных учреждений города будут самостоятельно выбирать формат обучения для школьников, исходя из требований Роспотребнадзора и количества мест в классах. Он пояснил, что руководством школ могут быть определены предметы, по которым обучение будет проходить только в очном формате, и предметы, по которым будет организовано обучение с применением дистанционного режима.