Пропавшие две недели назад в Кузбассе подростки сами вернулись домой

КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Пропавшие в конце августа в Кузбассе двое подростков вышли на связь с родственниками и самостоятельно вернулись домой. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Утром 24 августа 17-летний мальчик и 16-летняя девочка поехали на вокзал Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, чтобы проводить своего знакомого. При себе у них была дорожная сумка, рюкзак и мобильные телефоны. С тех пор подростки перестали выходить на связь, их поиски начала полиция, расследованием обстоятельств исчезновения детей занялся Следственный комитет.

"Незамедлительно создана следственно-оперативная группа, отрабатывались все возможные пути передвижения пропавших подростков. В том числе установлено 750 водителей, которые в интересующий следствие период времени проезжали на автомобилях в районе автовокзала. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подростки отключили имеющиеся у них мобильные телефоны, а 6 сентября текущего года они вышли на связь с родителями и самостоятельно вернулись домой. Следователю подростки пояснили, что за время их отсутствия противоправных действий в отношении них не совершалось", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления СК РФ в Кузбассе, причины и обстоятельства исчезновения несовершеннолетних еще устанавливаются. Ранее по факту исчезновения подростков было возбуждено уголовное дело.