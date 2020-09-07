В Алтайском крае на землях сельхозназначения выявили бактерии кишечной палочки

БАРНАУЛ, 7 сентября. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды - на территории предприятия "Алтайкорм" в плодородном слое почвы выявлена кишечная палочка и энтерококки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших заражение окружающей среды). Следователи ведут необходимую работу для установления обстоятельств и лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.

По данным следствия, на территории ООО "Алтайкорм" в селе Борвиха Первомайского района неустановленные лица загрязняли плодородный слой почвы на участке сельхозназначения. Согласно экспертному заключению, в слоях почвы выявлены бактерии кишечной палочки и энтерококки.