Шесть случаев коронавируса выявили в техникуме на Алтае

БАРНАУЛ, 7 сентября. /ТАСС/. Коронавирус в Алтайском крае с началом учебного года начали выявлять в учебных заведениях, в частности, три случая выявлено в школе искусств в Барнауле и шесть в колледже кинологии и предпринимательства. Об этом сообщила на пресс-конференции в понедельник начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по краю Ольга Егорова.

"В детской школе искусств № 3 <...> заболело три преподавателя. Учреждению выдано предписание в обычном формате - это определение круга контактных лиц, отстранение контактных на режим самоизоляции на 14 дней, соблюдение всех профилактических мер, проведение заключительной дезинфекции в учреждении, обязательная входная термометрия. <...> В техникуме кинологии и предпринимательства зарегистрировано шесть случаев (коронавируса) среди преподавателей", - сказала Егорова.

Она отметила, что зарегистрированы единичные случаи коронавируса в детсадах № 239, № 249, № 185. В одном случае заболел ребенок, в других - работники детсада. Один случай заболевания выявлен у школьника. В пресс-службе правительства региона уточнили, что класс, в котором учится заболевший ребенок, отправлен на дистанционное обучение, но школа работает в прежнем режиме.

В Алтайском крае по данным оперативного штаба региона выявлено 12 156 случаев коронавируса, за последние сутки - 62 случая.