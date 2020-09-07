Полиция Новосибирска начала проверку заявления кандидата в депутаты горсовета об избиении

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку по заявлению кандидата в депутаты в горсовет Новосибирска от КПРФ Максима Старцева о том, что его избили неизвестные.

"По заявлению Старцева проводится проверка", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в понедельник.

Ранее на сайте новосибирского обкома КПРФ была опубликована информация о том, что двое неизвестных избили кандидата в депутаты у подъезда его дома в Октябрьском районе Новосибирска. Мужчину ударили по голове в область виска.

По словам кандидата в депутаты, которые приводит пресс-служба КПРФ, после прохождения судмедэкспертизы врачи подтвердили у него диагноз ушиб мягких тканей головы. Старцев связывает инцидент с острой политической борьбой в округе № 36, по которому баллотируется.

Выборы в горсовет Новосибирска пройдут в сентябре. Голосование будет проходить три дня. После отмены выборов депутатов по партийным спискам в феврале текущего года, выборы в горсовет пройдут по мажоритарной системе - будут избираться 50 депутатов по одномандатным округам.