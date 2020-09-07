С начала пандемии в Туве выздоровели 93% заразившихся коронавирусом

"За весь период выздоровело 6 550 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом. <...> За весь период зарегистрировано 7 007 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования", - говорится в сообщении.

ТАСС, 7 сентября. Количество выздоровевших за время пандемии новой коронавирусной инфекции в Туве составило 6 550 человек, или более 93% заразившихся, общее число которых превысило 7 тыс. человек, сообщается на сайте правительства республики.

В июне перенес болезнь в легкой форме глава республики Шолбан Кара-оол. Он же в конце августа сообщил о повторном заражении и госпитализирован с пневмонией.

Также в Туве отмечается самый низкий прирост количества зараженных коронавирусом за минувшую неделю - 2%, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Несмотря на относительно благополучную эпидемиологическую обстановку, глава республики Шолбан Кара-оол предложил Минздраву региона ввести дополнительные меры безопасности. "Минздрав я прошу внимательнее относиться к транспортировке больных из отдаленных кожуунов (областей республики - прим. ТАСС), чтобы они, прибыв в Кызыл, не стояли подолгу в очереди на обследование. Минобрнауки вместе с муниципальными властями [прошу] наладить работу школьных автобусов", - написал он на своей станице в социальной сети "Вконтакте". Национальная традиция праздновать многолюдные свадьбы осенью, начавшийся учебный год, который означает скопления студентов и школьников и сезон гриппа и ОРВИ - вот факторы, которые могут усугубить эпидемиологическую обстановку в республике, считает Шолбан Кара-оол.

Всего за время пандемии, по данным информационного центра, в сибирских регионах заразилось коронавирусом 92 767 человек, в том числе 3 885 человек за прошедшую неделю. Общий рост количества заразившихся в СФО за минувшую неделю составил 4%. Самый значительный прирост заразившихся на прошлой неделе произошел в Кузбассе - здесь количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 10%.