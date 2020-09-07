Качественной водой обеспечили почти 1,3 тыс. жителей Междуреченска

КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Новый водопровод построили в третьем по величине городе Кузбасса Междуреченске, чтобы подключить к городской системе водоснабжения район Чебал-су, почти 1,3 тыс. жителей которого раньше получали воду из скважины, но не могли использовать ее в быту из-за неприятного запаха и привкуса сероводорода. Строительство нового водовода также позволит подключить к централизованному водоснабжению всех жителей поселка, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Старая скважина обеспечивала водой лишь часть домов (где проживают около 400 человек - прим. ТАСС) в этом пригородном районе. А те жители, которые эту воду получали, почти никогда не использовали ее для питья. Стойкий запах сероводорода - очень неприятно. Теперь благодаря городскому водоснабжению постепенно трубопровод с чистой питьевой водой можно будет подвести и к остальным домам Чебал-су", - цитирует пресс-служба главу Междуреченского городского округа Владимира Чернова.

Кроме жилых домов к новому водопроводу подключены школа, детский сад, дом культуры, где работают детские творческие кружки. Протяженность новых сетей составила порядка 4,5 км. На их строительство и подключение было направлено 6,5 млн рублей, в том числе 3,5 млн рублей выделил муниципалитет, а оставшуюся часть профинансировал местный водоканал. Власти моногорода Междуреченска планируют в ближайшие два года подключить к централизованному водоснабжению еще несколько пригородных поселков.

Моногород Междуреченск расположен на юге Кемеровской области и является третьим по площади муниципалитетом в регионе и одним из крупнейших по числу жителей, численность населения Междуреченска составляет более 96 тыс. человек. Градообразующим предприятием является крупнейшая в РФ угольная шахта "Распадская".