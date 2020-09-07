"Омскводоканал" оспорит итоги проверки Росприроднадзора, выявившего загрязнение атмосферы

ОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Компания "Омскводоканал" не согласна с итогами внеплановой проверки Росприроднадзора, который выявил превышение установленных нормативов по сероводороду в промышленных выбросах предприятия на двух источниках в 6,6 и 14 раз. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Омсководканала", компания готовит возражения на акт проверки.

"Омский водоканал не согласен с выводами акта проверки, поскольку они не подтверждены объективными данными, и готовит возражения. Деятельность [Омск]водоканала не загрязняет атмосферный воздух города Омска", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в компании, для объективной оценки влияния выбросов на окружающую среду был разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), который был согласован с Росприроднадзором. "В соответствии с проектом ПДВ и согласно утвержденным в нем методикам ведется производственный контроль деятельности. Установленные нормативы выбросов для предприятия существенно ниже гигиенических нормативов атмосферного воздуха", - считают в "Омскводоканале".

Представитель компании подчеркнул, что даже в случае превышения нормативов выбросов, "что не доказано", выбросы сероводорода на указанном источнике не выйдут за пределы санитарно-защитной зоны предприятия и не смогут оказать воздействие на городскую атмосферу. "Очевидно, что запах сероводорода является органическим для очистных сооружений канализации, но он присутствует локально. При удалении от источника на 50-100 метров запах отсутствует", - сказал собеседник агентства.

Результаты проверки Росприроднадзора были опубликованы в понедельник на сайте единого реестра проверок Генпрокуратуры РФ. В сообщении отмечались, что выбросы сероводорода от стационарных источников 6008 и 6009 предприятия осуществлялись с превышением установленных нормативов в 6,6 и 14 раз соответственно. Также по 16 источникам выбросов этилмеркаптана получены недостоверные данные производственного контроля, что не позволяет объективно оценить соблюдение предприятием нормативов ПДВ. "Омскводоканал" должен устранить все выявленные нарушения до 15 октября.

В Омске регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Только в январе в городе, который к 2024 году по майскому указу должен снизить выбросы на 22,5%, было зарегистрировано восемь случаев загрязнения атмосферы.