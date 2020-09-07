На ремонт дороги на Алтае потратили более 260 млн рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволил отремонтировать участок автодороги протяженностью более 17,5 км в Республике Алтай - дорога соединяет наукоград Бийск Алтайского края, села Турочак и Верх-Бийск. На ремонтные работы было выделено 262 млн рублей, сообщил в понедельник на открытии участка глава региона Олег Хорохордин.

"Открываем после капремонта участок дороги от села Дмитриевка до райцентра Турочак протяженностью 17,5 км. Стройка шла в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", было выделено 262 млн рублей, в том числе в прошлом году направили 48 млн, в этом - 214 млн рублей", - сказал Хорохордин.

По его словам, ранее там проходила грунтовая дорога, и от местных жителей поступало много обращений по ее ремонту. Начало стройки было запланировано на 2020 год, но в прошлом году после встреч с населением проект уже был спроектирован и стройка началась в 2019 году. Начальник "Горно-Алтайавтодора" Константин Зорий на открытии дороги рассказал, что ремонтные работы там продолжат - в 2021 году работы проведут в селе Дмитриевка, потом - на участке через село Озеро-Куреево до границы с Алтайским краем. Ремонты идут с использованием современных технологий - кладется асфальтобетон, который устойчив к появлению колеи.

Хорохордин отметил, что в Турочакском районе в этом году уже завершен ремонт небольшого участка дороги Турочак - граница с Кузбассом. Еще на одном участке этой дороги работы продолжаются - их завершат в следующем году.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.