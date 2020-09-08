Новосибирский театр оперы и балета откроет новый сезон премьерой "Баядерки"

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Балетный сезон Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) откроет премьера балета Людвига Минкуса (1826-1917) "Баядерка", которую представит испанский хореограф Начо Дуато, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Балет "Баядерка" - это третья большая работа Начо Дуато на сцене НОВАТа, и новосибирская публика уже успела оценить и полюбить творчество мастера. Я изначально был убежден, что Начо, с его видением искусства танца, вкусом и особой музыкальностью тактично сможет привнести в старинный балет современную стилистику, сделать эмоциональную составляющую истории более понятной сегодняшнему зрителю", - цитирует пресс-служба художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана.

Сюжет классического балета "Баядерка", впервые поставленного Мариусом Петипа в 1877 году, разворачивается в Индии. Главные герои - индийская танцовщица Никия и воин Солор - влюблены друг в друга. Они тайком встречаются в храме и планируют побег - только так они смогут быть вместе. Но достичь столь заветного счастья влюбленным не суждено: на их пути возникает множество препятствий.

"Я веду внутренний диалог со своими предшественниками, начиная с Мариуса Петипа, которые создали этот балет и продлевали его жизнь на протяжении полутора веков. Но если в классической версии Древняя Индия не более чем условный фон, то я использую реальные элементы индийской культуры и делаю с их помощью яркую оправу для главной драгоценности - танца", - приводит пресс-служба слова хореографа.

Художник-постановщик Ангелина Атлагич, создавая костюмы и декорации, несколько месяцев изучала историю индийского национального костюма, современную моду Индии. Для спектакля были созданы костюмы с кружевом и ювелирными украшениями. "Премьерные показы балета "Баядерка" на Большой сцене НОВАТа состоятся 2, 3 и 4 октября", - пояснили в пресс-службе театра.

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный и уникальный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус культурного наследия РФ. В настоящее время художественным руководителем театра является Владимир Кехман, гендиректором с января 2018 года назначен приглашенный дирижер театра Ара Карапетян.