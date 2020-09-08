Аппарат Титова намерен приостановить концессию по "умным" остановкам в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей намерен приостановить заключение концессии по установке "умных" остановок в Новосибирске в связи с жалобами предпринимателей на расторжение договоров с ними для размещения остановок. Об этом сообщил журналистам уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщали о планах привлечь частного инвестора к строительству в городе "умных остановок" к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Стоимость проекта оценивается в 368 млн рублей. На данный момент в городе уже установлены девять "умных" остановок.

"Видя эту ситуацию, я иду на встречу с мэром города, буду ставить эти вопросы. Кроме этого, у нас даже если будут какие-то нарушения законодательства, мы можем как институт уполномоченного применить свои законные меры по приведению сего в порядок. У нас есть полномочия по приостановке ненормативных решений властей до решения суда. Как и в Москве, мы можем приостановить решение по этим остановкам как нарушающее права предпринимателей", - сказал Титов.

В ходе встречи бизнес-омбудсмена с новосибирскими предпринимателями исполнительный директор регионального отделения "Опоры России" Наталия Кошелева сообщила, что из-за концессии на установку "умных" остановок в Новосибирске под угрозой находятся более 600 нестационарных торговых объектов. По ее словам, мэрия расторгает договоры с их владельцами в одностороннем порядке для сноса таких объектов. Это объясняется тем, что для размещения остановки необходимо очистить и прилегающую к ней территорию.

Он пояснил, что в рамках пандемии действует федеральный закон, согласно которому предприниматели имеют право продлевать договоры аренды до трех лет. Вместе с тем расторгнуты такие договоры могут быть лишь в исключительных случаях.

Как пояснил ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, в рамках концессии по размещению "умных" остановок не предполагается снос таких объектов. "В концессии ни слова не сказано о сносе каких-либо объектов. Там речь идет о создании в Новосибирске современной дорожной инфраструктуры, которой у нас сейчас нет", - сказал он. Снос же объектов предусмотрен по ФЗ-257, где указано, что вдоль дорог не должно быть иных объектов, кроме объектов дорожного сервиса.

О концессии

Согласно проекту, в Новосибирске появятся 250 "умных остановок", 156 из которых будут оснащены так называемым теплым блоком, в котором разместятся объекты дорожного сервиса (например, пункты общественного питания). Все остановки будут обеспечены бесплатным Wi-Fi, кнопкой вызова службы "112", системой распознавания лиц, а также мультиинформационным блоком, представляющим из себя интерактивный экран с голосовым управлением, который может выстраивать маршрут и показывать имеющийся на этом маршруте транспорт. По словам начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Максима Леоненко, в ближайшее время будет объявлен конкурс для выбора инвесторов.