Мэрия Новосибирска готова компенсировать снос киосков при установке "умных" остановок

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска готова компенсировать владельцам нестационарных торговых объектов снесенные киоски или предоставить приоритетное право на установку таких объектов рядом с "умными" остановками, которые власти планируют установить в городе до 2022 года, сообщил журналистам во вторник уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов по итогам встречи с мэром Новосибирска Анатолием Локотем. Ранее бизнес-омбудсмен заявил, что намерен приостановить концессию по установке остановок из-за жалоб предпринимателей, с которыми мэрия досрочно расторгла договор.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщали о планах привлечь частного инвестора к строительству в городе "умных" остановок к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. В ходе встречи бизнес-омбудсмена с новосибирскими предпринимателями исполнительный директор регионального отделения "Опоры России" Наталия Кошелева сообщила, что из-за концессии на установку "умных" остановок в Новосибирске под угрозой находятся более 600 нестационарных торговых объектов. По ее словам, мэрия расторгает договоры с их владельцами в одностороннем порядке для сноса таких объектов. После чего Титов заявил, что намерен приостановить концессию как решение, нарушающее права предпринимателей.

"Мэрия будет действовать в рамках закона. Проекту "Умные остановки" быть, но если на месте после благоустройства останется торговый павильон, то те предприниматели, кто работал на этом месте, будут иметь приоритетное право здесь остаться. Если на каких-то территориях торговля будет прекращена, то будут организованы компенсационные места. Кроме того, мэр пообещал мне, что встретится лично с представителями малого бизнеса и обсудит все подробности и нюансы", - сообщил Титов по результатам встречи с мэром Новосибирска.

О концессии

Согласно проекту, в Новосибирске появятся 250 "умных" остановок, 156 из которых будут оснащены так называемым теплым блоком, в котором разместятся объекты дорожного сервиса (например, пункты общественного питания). Все остановки будут обеспечены бесплатным Wi-Fi, кнопкой вызова службы "112", системой распознавания лиц, а также мультиинформационным блоком, представляющим из себя интерактивный экран с голосовым управлением, который может выстраивать маршрут и показывать имеющийся на этом маршруте транспорт. По словам начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Максима Леоненко, в ближайшее время будет объявлен конкурс для выбора инвесторов.