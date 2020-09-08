Столичные театры приедут на фестиваль современного искусства "Территория. Иркутск"

ТАСС, 8 сентября. Фестиваль современного искусства "Территория. Иркутск" впервые пройдет в городе на Ангаре со 2 по 7 ноября. В его программе - спектакли Мастерской Брусникина и балета "Москва", кинопоказы, выставка Московского музея современного искусства, музыкально-поэтический вечер пианиста Юрия Фаворина и актера Сергея Чонишвили и другие мероприятия, сообщает пресс-служба фестиваля во вторник.

"В рамках фестиваля на сцене Иркутского драматического театра имени Н. П. Охлопкова свои спектакли представят ведущие московские коллективы. Мастерская Брусникина покажет 5 ноября антиутопию в стихах "Сван", поставленную режиссером Юрием Квятковским по пьесе драматургов Андрея Родионова и Екатерины Троепольской. На следующий день, 6 ноября, театр "Балет Москва" представит спектакль "Танцпол", созданный бельгийским хореографом Йеруном Вербрюггеном и вдохновленный танцевальными марафонами США 1920-х годов", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что увидеть театральные работы можно будет не только на сцене, но и в кино. С 4 по 6 ноября в кинотеатре New Cinema в рамках проекта TheatreHD запланированы показы спектаклей французского театра "Комеди Франсез". В программе "Двенадцатая ночь" по комедии Шекспира в постановке немецкого режиссера, главы берлинского театра "Шаубюне" Томаса Остермайера, "Электра / Орест" по трагедиям Еврипида, созданный одним из ведущих театральных авангардистов современности Иво ван Хове, и "Британик" по "римской" трагедии Жана Расина французского режиссера Стефана Брауншвейга.

"Параллельно с театральными показами с 3 по 5 ноября на фестивале состоятся читки лучших современных пьес, отобранных в 2019 году экспертами объединенного конкурса драматургии "Кульминация": "Исчезнувший велосипед" Константина Костенко, "Мой папа - Питер Пэн" Керена Климовского и "Остаться нельзя уехать" Игоря Носовского", - добавляют в пресс-службе. Читки пройдут на площадке иркутского театра "Новая драма" и будут представлены в формате театральных эскизов, которые поставят режиссеры Вадим Карионов, Леонид Прокофьев и Иван Миневцев.

Завершится фестиваль 7 ноября музыкально-поэтическим вечером с участием пианиста Юрия Фаворина и заслуженного артиста России, актера Сергея Чонишвили. Они представят концерт "Год без странствий", посвященный Италии. Гости вечера услышат произведения Франческо Петрарки и Данте Алигьери, стихи и прозу русских поэтов, восхищавшихся Италией, а также музыка из второго тома фортепианного цикла Ференца Листа "Годы странствий".

Спектакли победителей конкурса

"Важное место в программе фестиваля займут показы спектаклей-победителей пятого конкурса региональных театральных коллективов "Полюс. Золотой сезон", который проводится в регионах присутствия золотодобывающей компании "Полюс", - отмечают организаторы.

Так, 2 ноября на сцене Иркутского драматического театра покажут спектакль "Я нанял убийцу" режиссера Галины Зальцман Городского драматического театра Шарыпово. На следующий день зрители увидят постановку из шорт-листа конкурса - "Дневник писателя" театра "Поиск" из Лесосибирска. Театр коренных малочисленных народов Севера "Гулун" из Якутска представит 4 ноября спектакль Сергея Потапова "Хуума".

"Представители восьми коллективов, занявших призовые места на конкурсе, а также двух народных театров из Иркутской области, отмеченных специальными призами жюри, станут участниками образовательной программы фестиваля", - добавляют организаторы. С лекциями и мастер-классами на фестивале в Иркутске выступят арт-директор фестиваля, театральный критик Роман Должанский, арт-директор фестиваля, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, театровед, доцент ГИТИСа Анна Степанова, режиссер Юрий Квятковский, Сергей Чонишвили и другие.

Выставка "Личная история"

Специально для фестиваля "Территория. Иркутск" Московский музей современного искусства представит часть своей коллекции в экспозиции "Личная история", посвященной портретному жанру. "На примере классических видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), а также новых медиа (фотографии, видеоарт), зритель сможет проследить как в конце ХХ - начале ХХI веков трансформируется метод портретирования и какие новые смыслы транслирует облик человека в работах художников", - поясняют в пресс-службе.

Экспозиция объединит работы таких художников, как Юрий Альберт, Георгий Кизевальтер, Валерий Кошляков, Наталия Турнова, Анатолий Брусиловский и другие. В проект включены в том числе работы из областного художественного музея им. Сукачева, обладающего внушительной коллекцией. Выставка продлится по 13 декабря.

О фестивале

"Территория. Иркутск" - совместный проект международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс". Проект призван содействовать развитию культурной жизни регионов Сибири и Дальнего Востока.

В арт-дирекции фестиваля: театральный критик, арт-директор фестивалей NET и "Вдохновение", заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский, куратор, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели.