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В Иркутской области опрокинулась лодка с шестью рыбаками

Пострадал один человек

ТАСС, 8 сентября. Моторная лодка, в которой находилось шесть рыбаков, опрокинулась на реке Кирей в Иркутской области в 180 километрах от города Тулуна. Один из рыбаков пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС региона.

"Сегодня <...> поступила информация об опрокидывании моторной лодки на реке Кирей в 180 километрах от Тулуна. В плавсредстве находились шесть человек, один из них получил травмы", - говорится в сообщении.

Рыбаки сообщили спасателям свои координаты, в этот район отправились на аэролодках две группы, в составе которых спасатели и сотрудники администрации Тулуна. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России.

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