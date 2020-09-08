На Телецком озере на Алтае обнаружили фрагмент упавшего 14 лет назад гидросамолета

ТАСС, 8 сентября. Хвостовая часть гидросамолета, при падении которого в 2006 году в Телецкое озеро на Алтае погибли три человека, была обнаружена на поверхности водоема. Обломки транспортного средства отбуксировали на берег, сообщил во вторник в своем аккаунте в Facebook директор Алтайского государственного природного биосферного заповедника Игорь Калмыков.

"Близ кордона Байгазан Алтайского заповедника <...> всплыла хвостовая часть легкомоторного четырехместного гидросамолета типа "Корвет", потерпевшего крушение 14 августа 2006 г. Обнаруживший находку капитан катера сообщил об этом сотруднику Алтайского заповедника. О находке информированы полиция и МЧС. Хвостовая часть отбуксирована на кордон Байгазан Алтайского заповедника для дальнейших действий", - написал Калмыков.

Как пояснили ТАСС в ГУ МЧС по региону, предполагается, что ведомство могут привлечь для перевозки обломка с территории заповедника и последующей передачи правоохранителям.

Авиакатастрофа произошла в 2006 году, в результате аварии четырехместного гидросамолета "Корвет" над Телецким озером погибли три человека - 40-летний пилот Иван Примеров, его 14-летняя дочь Екатерина и 25-летний сын владельца самолета Артем Карпов. 14 августа 2006 года спасатели извлекли из воды тело Артема. Озеро было обследовано, но обломки самолета обнаружить не удалось. По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). У ТАСС нет информации, ведется ли следствие до сих пор или дело было закрыто.