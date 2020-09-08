Минкультуры РФ выделит 50 млн рублей на ремонт Новосибирского драмтеатра

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области получат в 2020 году 50 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию здания для Новосибирского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, который около 30 лет не имеет собственной сцены. Средства будут выделены в течение сентября, сообщила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Худрук драмтеатра сообщал в ноябре 2019 года, что намерен покинуть свой пост после более чем 30-летнего руководства учреждением, поскольку не имеет необходимых условий для работы: театр много лет размещается в подвале и в части первого этажа здания в центре города. В 2017 году мэрия Новосибирска решила предоставить театру помещение, которое ранее занимал кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию, проект был поддержан Минкультуры РФ Афанасьев в 2019 году также говорил журналистам, что узнал о переносе сроков реконструкции здания на 2022-2023 годы, однако после встречи с губернатором региона Андреем Травниковым худрук театра забрал заявление об увольнении.

"Федеральные [средства] мы ждем, то есть сейчас мы связались с Минкультом [РФ], они говорили, что все нормально. Деньги стоят, вроде бы ничего не резали. Пятьдесят миллионов", - сказала собеседница агентства, пояснив, что первый транш будет выделен в течение сентября.

Новосибирские власти раннее уже выделяли из областного бюджета 50 млн рублей для начала реконструкции летом 2020 года, первый этап закончится уже в декабре 2020 года. Работы связаны с ремонтом и организацией подвальной части помещения, реконструкцией стен, усиления внутренних перегородок и надстройкой дополнительного этажа. Общая сумма проекта оценивается в 450 млн рублей, из которых на строительно-монтажные работы планируется выделить более половины средств - 254 млн рублей, остальные средства пойдут на закупку оборудования.

Афанасьев создал театр в 1987 году. Он поставил более 60 спектаклей в Новосибирске, других городах России, а также во Франции. Он обладатель премии в области культуры и искусства мэрии Новосибирска "Человек года" (1997 год), премии "За мужество и огромный вклад в культурную жизнь города "Золотой ключ" (2003 год), золотой медали имени Н. Д. Мордвинова "За выдающийся вклад в театральное искусство" (2018 год). Сам театр имеет десятки призов и наград российских и международных фестивалей. Афанасьев также является президентом Новосибирского государственного театрального института.