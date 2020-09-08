Суд отказал расторгнуть контракт на строительство Восточного обхода Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области отказал Федеральному управлению автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства (Сибуправтодор) в расторжении госконтракта на строительство Восточного обхода Новосибирска стоимостью 10,3 млрд рублей, который начала возводить в 2013 году дорожно-строительная компания "Сибмост", говорится в материалах Арбитражного суда.

31 июля "Сибуправтодор" направил в подрядную организацию АО "Сибмост" решение об одностороннем отказе от исполнения госконтракта на строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска. Данное решение должен был подтвердить суд.

"В иске отказать полностью", - говорится в сообщении.

Ранее Росавтодор уже заявлял о намерении расторгнуть контракт с подрядчиком из-за многократных срывов календарного графика практически по всем видам работ - строительство первого этапа объекта должно было завершиться в 2016 году, позднее срок окончания работ сдвинулся на 2017 год, а затем на 2023-й. В настоящее время объект завершен на 45%: выполнены работы по подготовке площадки и переносу коммуникаций, монтажу конструкций пяти путепроводов, отсыпке земляного полотна на 9,2 км, устройству водопропускных труб. Весь объем выполненных работ оплачен.

Восточный обход Новосибирска протяженностью 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой Р-256 "Чуйский тракт". Строительство первого 20-километрового участка - от трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до автодороги Академгородок - Кольцово - было начато в 2013 году и рассчитано на три года.

В мае 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области признал "Сибмост" банкротом. В компании введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. С заявлением о несостоятельности летом 2016 года выступил субподрядчик "Сибмоста", среди его кредиторов Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк и Федеральная налоговая служба. Общая сумма задолженности составляет около 8 млрд рублей. "Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири, занимается реконструкцией участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой.