Рассмотрение дела о прорыве дамб под Красноярском начнется 17 сентября

Прорыв дамб на реке Сейба на золотодобывающем предприятии "Сисим" произошел 19 октября 2019 года. В результате был разрушен вахтовой поселок, погибли 20 человек, 23 человека получили травмы различной степени тяжести, а также одному человеку причинен крупный материальный ущерб.

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Курагинский районный суд в Красноярском крае приступит 17 сентября к рассмотрению дела о прорыве дамб золотодобывающего предприятия в октябре 2019 года, в результате которого погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Красноярского краевого суда.

"Сегодня на закрытом предварительном слушании по делу о прорыве дамбы осенью 2019 года на реке Сейба в Курагинском районном суде рассматривались ходатайства стороны защиты и была назначена дата слушания дела. Процесс по делу назначен на 10:00 (6:00 мск) 17 сентября 2020 года", - сообщил представитель суда.

После прорыва дамб было возбуждено уголовное дело о "Нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц" (по ч. 3 ст. 216 УК РФ). Арестованы трое фигурантов: гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. Они находятся под стражей до 4 февраля 2021 года.

По версии следствия, Ковальков в сентябре 2019 года незаконно поручил Еганову нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверяющих, чтобы скрыть факт загрязнения реки сбросами промышленных отходов. В свою очередь Еганов привлек к непосредственному руководству этими работами Александрова. В октябре 2019 года по указанию Ковалькова сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в руслоотводный канал реки Егановым и Александровым временно был прекращен.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение. По информации Красноярского краевого суда, дело передано в Курагинский районный суд.

О втором уголовном деле

Также после прорыва дамб было возбужденно уголовное дело по факту загрязнения рек Сейба и Сисим. По данным природоохранной прокуратуры края, ущерб составил 424 млн рублей. Росприроднадзор направил требование золотодобывающей компании "Сисим", чью дамбу прорвало в Красноярском крае, добровольно возместить вред за загрязнение рек. Компания отказалась от добровольного возмещения вреда.