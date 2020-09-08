Снесенный паводком мост в райцентре на Алтае восстановили более чем за 140 млн рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новый мост вместо разрушенного паводком 2018 года в селе Онгудай Онгудайского района Республики Алтай открыли во вторник в регионе. Благодаря переправе путь сельчан с одного конца села на другой сократится на 7 км. Стоимость моста составила более 140 млн рублей, сообщил на открытии глава региона Олег Хорохордин.

"Мы открываем мостовой переход через реку Урсул дороги от села Онгудай до села Каянча. Мост в селе Онгудай [построен] протяженностью 55 погонных метров и более одного километра подъездных путей. Старый мост был разрушен паводком в 2018 году, он разделяет село Онгудай на две части. И пока он был разрушен, онгудайцам приходилось объезжать и обходить более 7 км, это создавало немало трудностей, так что мост через реку Урсул жизненно необходим", - сказал глава региона на открытии моста

Хорохордин пояснил, что было много обращений от местных жителей, власти региона обратились в Минтранс РФ и Росавтодор - в итоге региону на восстановительные работы было выделено 142 млн рублей. Строительство началось в сентябре прошлого года, по проекту мост должны были сдать в феврале 2021 года, но удалось завершить его на полгода раньше.

Население Онгудайского района, по данным, указанным на сайте муниципального образования, - 15,7 тыс. человек, население райцентра Онгудай - более 5,5 тыс. человек. Расстояние от республиканского центра - Горно-Алтайска - до Онгудая - более 200 км.