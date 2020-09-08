Врио главы Приангарья попросил у Путина докапитализировать фонды для поддержки МСП

ТАСС, 8 сентября. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев попросил президента РФ Владимира Путина докапитализировать фонды, специализирующиеся на мерах гарантийной и микрофинансовой поддержки бизнеса в регионе, так как они пользуется огромной популярностью у предпринимателей, в частности малого и среднего бизнеса. С такой просьбой Кобзев обратился к президенту в ходе телемоста в эфире "России-24".

В регионе из-за пандемии коронавируса освободили до 31 сентября от арендных платежей предпринимателей, которые пользуются недвижимостью, находящейся в областной собственности и снизили ставку налога на имущество для владельцев торгово-офисной недвижимости. Льготные микрозаймы с июля выдает Фонд микрокредитования Иркутской области малому и среднему бизнесу. Срок, на который пострадавшие предприниматели могут получить займы, составляет до двух лет.

"Хотел бы так доложить о возобновлении работы малого и среднего бизнеса - сегодня меры господдержки получили 358 предприятий, уже часть предпринимателей получили денежные выплаты. Вместе с тем, есть вопросы, которые требуют сегодня дополнительной проработки. В июне этого года для расширения доступа бизнеса к микрофинансовой и гарантийной поддержке бюджету области из федерального бюджета было дополнительно выделено около 177 млн рублей. И мы понимаем, что данная мера сегодня очень востребована у предпринимателей - дополнительно сегодня объем заявок составляет уже 100 миллионов рублей. Владимир Владимирович, если возможность такая будет, прошу поддержать выделение данной суммы из федерального бюджета на докапитализацию соответствующих фондов", - сказал Кобзев.

Также врио губернатора сообщил, что правительство региона тратит огромные средства на восстановление инфраструктуры и жилья после паводков 2019 года, только на строительство нового жилья - более 4 млрд рублей в этом году. Он добавил, что в регионе капитально отремонтированы 75% пострадавших от паводков домов, идет работа по восстановлению социальной и инженерной инфраструктуры.

В свою очередь президент напомнил главе региона о необходимости завершить ремонт жилых домов до 30 ноября 2020 года и уделить больше внимания восстановлению объектов социальной инфраструктуры - больниц, школ и детсадов, сроки работ на которых были изменены из-за пандемии коронавируса.