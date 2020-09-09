В Приангарье автокран столкнулся с грузовым поездом

ТАСС, 9 сентября. Три поезда задержаны из-за ДТП на переезде Лена - Янталь в Иркутской области на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД), где автокран столкнулся с грузовым поездом, в результате чего один вагон сошел с рельсов. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

"Водитель грузового автомобиля (автокрана) совершил столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде, вследствие чего последовал сход одной тележки вагона с рельс. <...> В связи с инцидентом были задержаны пассажирские поезда № 119 Северобайкальск - Новосибирск и № 348 Красноярск - Северобайкальск, а также пригородный поезд № 6068 Семигорск - Лена-Восточная", - говорится в сообщении. Время задержки - до 7 часов.

Столкновение произошло 8 сентября в 23:25 (18:25 мск) на регулируемом железнодорожном переезде участка Лена - Янталь ВСЖД, движение восстановлено утром 9 сентября.

"ОАО "РЖД" предпринимает все необходимые меры для скорейшего ввода пассажирских поездов в график", - уточняется в сообщении.