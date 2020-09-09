В Омской области выявили еще три очага птичьего гриппа

ОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Количество очагов птичьего гриппа увеличилось в Омской области с 19 до 22. Как сообщил в среду ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа, вспышки этого заболевания зафиксированы в четырнадцатом районе области.

"На сегодняшний день это 14 районов, 22 населенных пункта. К списку районов, пострадавших от птичьего гриппа, добавился Марьяновский район", - сказал Дрофа.

По его словам, в личных подсобных хозяйствах отчуждено и уничтожено около 16 тыс. голов птицы общим весом 30 тонн. Дрофа отметил, что новые очаги выявляются из-за нарушения ветеринарных правил. "Где-то люди продолжают выпускать птицу на вольный выгул, где она заражается гриппом от диких сородичей, где-то сам человек может занести в хозяйство инфекцию - например, с подстреленной уткой", - пояснил министр.

Первый очаг птичьего гриппа выявили в Омской области 12 августа в Полтавском районе. Позднее вспышки этого заболевания были зафиксированы в Крутинском, Тюкалинском, Большереченском, Кормиловском, Саргатском, Нижнеомском, Муромцевском, Москаленском, Калачинском, Горьковском, Черлакском, Омском районах. В поселениях, где зафиксированы случаи заражения, всю домашнюю птицу отчуждают и уничтожают.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.