Хуснуллин призвал власти Иркутской области изменить подходы к ремонту дорог

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал власти Иркутской области внедрять практику разработки проектов на ремонт дорог и непосредственно проведения строительных работ одним подрядчиком, а не разными - это должно повысить качество работ.

"У нас произошли изменения в законодательстве: с 1 сентября заказчики могут выбирать подрядчиков по конкурсу, а в конкурсных условиях прописывать квалификацию работ. Ведь проблема еще была в том, что раньше были только аукционы, где ключевым показателем являлась цена: кто ниже дал, то и выиграл. Так выигрывают маленькие компании, у которых ни базы, ни опыта нет. С 1 сентября можно делать конкурс или аукцион, как захочет заказчик, можно объединять проектные работы и строительные, и это, безусловно, должно повысить качество работы. Я Игорю Ивановичу (Игорь Кобзев - врио губернатора Иркутской области - прим. ТАСС) рекомендую очень серьезно программу [ремонта дорог] следующего года подготовить, пересмотреть, объединить конкурсное проектирование и строительство", - сказал Хуснуллин в среду журналистам.

В среду вице-премьер посетил в Иркутске улицу Депутатскую, где сорваны сроки ремонта дороги. Его должны были завершить до 31 августа, однако он до сих пор не окончен. Хуснуллин отметил, что проектную документацию на участок делал один исполнитель, а ремонтные работы проводит другой, и у подрядчиков "возникли нестыковки".

По словам Хуснуллина, Иркутская область относится к регионам с невысоким качеством дорог. В Приангарье в нормативном состоянии находится только около 30% региональных и муниципальных дорог. По словам вице-премьера, в 2020 году региону дополнительно выделили 500 млн рублей на реконструкцию дорог, 200 млн на сельские дороги, а также более 600 млн на восстановление дорог после прошлогоднего паводка. "Но кроме денег, надо обязательно организовать системную работу. Подрядчикам, заказчикам, проектировщикам надо работать более качественно. Потому что, когда деньги дополнительно выделены, они оказались не готовы строить, соответственно, принесли неудобства городу", - сказал Хуснуллин.