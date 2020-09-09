Класс "Сибирского кадетского корпуса" ушел на карантин из-за признаков ОРВИ у воспитанника

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Класс в кадетской школе-интернате "Сибирский кадетский корпус" отправлен на карантин из-за признаков ОРВИ у воспитанника учреждения. Об этом сообщил ТАСС министр образования региона Сергей Федорчук.

"Да, я могу [подтвердить] введение карантина в отдельном классе. Я пока не знаю результатов [анализов, взятых у воспитанников учреждения]", - сказал Федорчук.

Он подтвердил, что класс закрыт на карантин из-за обнаружения у одного из воспитанников признаков ОРВИ, однако точный диагноз, по словам Федорчука, смогут дать только медики.