Новосибирский избирком поддержал идею проводить многодневное голосование во время каникул

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Проведение выборов в течение нескольких дней необходимо организовать во время каникул в школах, сообщила среду в пресс-центре ТАСС председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

7 сентября председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней в будущем потребует либо переноса Единого дня голосования, либо предоставления каникул школьникам. По ее словам, можно было бы объявлять каникулы на период голосования.

"Не зря я приводила цифры, что у нас более половины избирательных участков в образовательных учреждениях. Здесь возникает вопрос, как с одной стороны не мешать процессу обучения, а с другой стороны как обеспечить условия для организации голосования. Нам, с нашей стороны было бы удобнее, если бы эти дни голосования или досрочного голосования проходили в период каникул", - сказала Благо.

По ее словам, в таком случае удастся создать безопасность и удобство для избирателей, не мешая учебному процессу. В образовательных организациях не будет детей, а учителя, среди которых много членов участковых избирательных комиссий, будут менее загружены.

В июле Госдума приняла поправки в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Голосование в течение трех дней не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование. При этом закон разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования, на оборудованных для этого территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.