Полиция проверит информацию о нападении на штаб оппозиционной коалиции в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. ГУ МВД по Новосибирской области возбудило административное производство по факту сообщения о происшествии на улице Сибирской в Новосибирске, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.

Как ранее сообщил портал "Тайга.инфо", во вторник утром двое неизвестных молодых людей напали на штаб независимой коалиции "Новосибирск 2020". Они разбили стеклянную банку с неизвестной жидкостью и скрылись. Двоим волонтерам стало плохо, находившиеся внутри люди были эвакуированы.

"8 сентября в дежурную часть отдела полиции № 2 "Железнодорожный" УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о происшествии в нежилом помещении по улице Сибирской. Информация зарегистрирована в установленном порядке. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении.

Рассматриваются все версии произошедшего, в том числе провокационная.

Выборы в горсовет Новосибирска пройдут в сентябре. Голосование будет проходить три дня. После отмены выборов депутатов по партийным спискам в феврале текущего года выборы в горсовет пройдут по мажоритарной системе - будут избираться 50 депутатов по одномандатным округам.