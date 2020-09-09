В Новосибирске выявили нелегальный сброс стоков в реку, где погибла рыба

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/ Коммунальные службы Новосибирска обнаружили неоднократный нелегальный сброс стоков в реку Тула в Новосибирске, где ранее произошел массовый мор рыбы. Как говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы мэрии, специалистам удалось заснять нарушителей, которые сбрасывали стоки в реку, материалы направят в полицию и прокуратуру.

25 августа в социальных сетях появились видео и фото жителей домов, рядом с которыми протекает Тула. На них видно, что река окрасилась в бело-молочный цвет, из нее на берег выпрыгивают рыбы. Как позже сообщили ТАСС в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кировского района города, в реке были обнаружены мыльные отходы, из-за чего произошел массовый мор рыбы.

"С помощью фото- и видеосъемки сотрудники предприятия зафиксировали факты неоднократного слива загрязненных вод непосредственно в смотровой колодец ливневого коллектора № 39, находящийся по адресу: ул. Эстонская, 14. Слив производится практически ежедневно ассенизационными машинами, принадлежащими неустановленным лицам, зафиксирована прямая связь между отмеченными фактами несанкционированного слива в колодец и неоднократными случаями сброса в реку Тула через выпуск коллектора № 39 сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ, многократно превышающими рыбохозяйственные нормативы", - говорится в сообщении.

Сотрудники МУП Новосибирска "Управление заказчика по строительству подземных сооружений" совместно со специалистами испытательной лаборатории МКУ города Новосибирска "Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству" трижды отобрали пробы сточных вод на выпуске ливневого коллектора, из которого происходил сброс. Результаты исследования показали, что в сточных водах обнаружено многократное превышение алюминия, меди, марганца железа, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. В последующем власти Новосибирска обратятся в полицию и прокуратуру для идентификации нарушителей и привлечению их к административной ответственности.

Жители отдаленной части Новосибирска уже неоднократно жаловались на загрязнение реки Тула. Весной 2019 года при проведении повторного мониторинга состояния поверхности реки специалисты отдела ГО и ЧС Кировского района выявили появление масляных пятен. Мэрия обратилась с данным вопросом в Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области для принятия мер. Однако летом того же года жители снова пожаловались на массовую гибель рыбы из-за разлива нефтепродуктов на поверхности реки.

Летом 2020 года суд Кировского района обязал мэрию прекратить загрязнение реки Тула нефтепродуктами. Прокуратура установила, что длительное загрязнение реки шло из никому не принадлежавшего участка канализационной сети (коллектора). Мэрия города не ставила его на баланс и не прекращала его эксплуатацию, что и приводило к загрязнению воды.