Омские хозяйства, пострадавшие от птичьего гриппа, начнут получать компенсации в октябре

ОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Выплаты компенсаций за отчужденную из-за птичьего гриппа домашнюю птицу начнутся в Омской области во второй декаде октября, сообщил в среду ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. Очаги этого заболевания зафиксированы в 22 населенных пунктах 14 районов области.

"У нас 11 сентября завершаются первые сроки с момента отчуждения в первых населенных пунктах. Месяц на сбор и подготовку документов и только потом, после 11 октября пойдут первые выплаты", - сказал Дрофа.

По его словам, общая сумма понесенного ущерба превысила 209 млн рублей. "Больше 200 млн рублей - это Иртышская птицефабрика, около 9 млн рублей - личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Компенсации из резервного фонда [региона]", - уточнил министр. На птицефабрике будет уничтожено около 1,5 млн птиц, в ЛПХ в настоящий момент отчуждено и уничтожено около 16 тыс. птиц общим весом 30 тонн.

Первый очаг птичьего гриппа выявили в Омской области 12 августа в Полтавском районе. Позднее вспышки этого заболевания были зафиксированы в Крутинском, Тюкалинском, Большереченском, Кормиловском, Саргатском, Нижнеомском, Муромцевском, Москаленском, Калачинском, Горьковском, Черлакском, Омском районах. В поселениях, где зафиксированы случаи заражения, всю домашнюю птицу отчуждают и уничтожают.

Очаг заражения возник и на Иртышской птицефабрике, которая на 60% обеспечивала регион яйцом. Все поголовье птицы будет уничтожено, первую продукцию птицефабрика сможет выпустить не раньше, чем через полгода, а полностью восстановить производство - только к лету 2022 года. По словам Дрофы, дефицита яиц в Омской области не будет, так как две омские птицефабрики и ряд производителей в соседних регионах компенсируют выпавшие поставки.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.