Титов предложил создать в Новосибирске промпарк по переработке привозного сырья

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Производственный кластер для малого и среднего бизнеса по переработке сырья, которое транспортируется из других регионов РФ и зарубежья, необходимо создать в Новосибирске, считает председатель Партии роста, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его мнению, резидентами промпарка смогут стать небольшие компании, занимающиеся пошивом одежды или обработкой металла.

"Сырьем для переработки должны стать огромные потоки разных товаров, которые сегодня идут через логистический центр Новосибирск. Допустим, из Китая идут ткани, в Китай [через Новосибирск] идет пластик, металлы, сырье. Всё это может подлежать переработке и, конечно, выгоднее здесь в центре страны, на пересечении всех транспортных потоков сделать кластер переработки. Из ткани шить одежду, например", - сказал он в среду ТАСС.

По словам Титова, переработке должно подвергаться не только импортное сырье, но и российские товары, в частности, металл. "Мы можем делать гвозди, поскольку сейчас мы их импортируем из Китая. Почему бы их не делать здесь в Новосибирске и потом по той железной дороге отправлять в европейскую часть страны?" - прокомментировал бизнес-омбудсмен.

Он пояснил, что для создания такого центра необходимы особые налоговые условия, которые предполагают послабления в проверках надзорных органов. Наилучшей формой организации такого производства может быть промышленный парк, находящийся вблизи железнодорожных и авиационных хабов. На территории такого парка будут сосредоточены от 10 до 15 предприятий.