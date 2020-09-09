Структура РЖД до конца 2021 года планирует открыть больницу скорой помощи в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. "РЖД - Медицина" (подразделение ОАО "РЖД") в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Новосибирской области планирует до конца 2021 года открыть больницу скорой помощи в отдаленном районе Новосибирска. Отделения стационара медучреждения, на базе которого будет организована больница, пустуют уже более 15 лет, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"В Первомайском районе Новосибирска на базе стационара ОАО "РЖД" появится больница скорой помощи - фактически будут вновь запущены те медицинские мощности, которые когда-то использовали жители Первомайского района. Многие отделения стационара пустуют уже более 15 лет, хотя до этого десятки лет они использовались. Буквально через год с небольшим обновленные возможности этой больницы вновь будут доступны жителям", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Андрея Травникова.

Как пояснила журналистам начальник Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД" Елена Жидкова, помещения стационара пустовали или использовались не по назначению, поскольку ранее у региона не было потребности в дополнительных мощностях учреждений здравоохранения на этой территории. "До этого момента мы уже успели отдать больницу на баланс Московской железной дороги, но, чтобы реализовать этот проект, мы ее возвратили назад", - добавила она. По данным на начало 2020 года, к больнице прикреплено больше 10 тыс. пациентов.

Работы по реконструкции и открытию новых отделений будут проводиться в поликлинике "Клиническая больница "РЖД - Медицина". В больнице запланировано открытие стационара для оказания круглосуточной экстренной и неотложной медицинской помощи по профилям "Терапия" и "Хирургия" с лечебно-диагностическими подразделениями, отделением реанимации и интенсивной терапии, операционным блоком для оказания экстренной хирургической помощи. В результате реконструкции коечный фонд больницы будет увеличен на 100 мест. Инвестиции в проект в 2020 году составят 35 млн рублей.

"Сегодня мы также начали обсуждать наши дальнейшие планы - у нашего министерства здравоохранения есть идея организовать на базе этого стационара центр амбулаторной онкологической помощи. Это формат, который хорошо зарекомендовал себя в других стационарах и поликлиниках Новосибирской области", - добавил глава региона.

Как отметила Жидкова, кроме медучреждения в Первомайском районе, у РЖД есть больницы в городах Барабинске и Карасуке, которые также планируется обновлять и развивать.