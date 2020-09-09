Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Кемерове оценивают в 3,5 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 9 сентября. /ТАСС/. Стоимость проекта по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове, которую не ремонтировали более 20 лет, оценивается в 3,5 млрд рублей, сообщил в среду заместитель гендиректора холдинга "Новапорт" Евгений Янкилевич во время визита в Кузбасс вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

Делегация осмотрела строительную площадку в кемеровском аэропорту, где "Новапорт" ведет строительство нового пассажирского терминала. Сдача объекта запланирована на июнь 2021 года, частные инвестиции в проект составят порядка 3,7 млрд рублей.

"Нам хотелось бы помощь от государства по реконструкции аэродрома. Основная проблема - [взлетно-посадочная] полоса, [которая] более 20 лет без ремонта. Мы обратились в федерацию, мы находимся в списке для включение в КПМИ (Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - прим. ТАСС). Оценивается стоимость [проекта] в 3,5 млрд рублей", - сказал Янкилевич во время встречи, видеозапись которой опубликована на официальной странице губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в Instagram.

Взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки в аэропорту Кемерова являются федеральным объектом и требуют бюджетного финансирования на проведение реконструкции. Чтобы ускорить эту работу, "Новапорт" готов уже в текущем году за свой счет провести проектные работы.

"Мы, как частный инвестор, готовы взять на себя предварительные работы - это где-то 130-150 млн рублей, выполнить проект, пройти Главгосэкспертизу, сделать это все в 2020-2021 гг., чтобы с конца 2021 года при обеспечении финансирования за 2021-2023 гг. привести аэродром в полное соответствие [современным требованиям]", - добавил Янкилевич.

Трехэтажное здание нового пассажирского терминала начали строить в Кемерове в мае 2020 года. Аукцион на строительство выиграл турецкий консорциум "Лимакмаращстрой" (российское юридическое лицо - ООО "Лимакмаращстрой", зарегистрировано в Нижегородской области), который являлся генподрядчиком при строительстве новых аэровокзальных комплексов в Ростове-на-Дону, Волгограде, Хабаровске. Терминал будет рассчитан на обслуживание до 1,5 млн пассажиров в год, что позволит аэропорту активно наращивать пассажиропоток в течение ближайших шести-восьми лет. Интерьер аэровокзала будет оформлен в космической тематике, так как сам аэропорт носит имя легендарного летчика-космонавта Алексея Леонова.