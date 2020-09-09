В Иркутской области спасатели эвакуировали рыбака, пострадавшего при опрокидывании лодки

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали одного из шести рыбаков, лодка которых во вторник перевернулась на реке Кирей в Иркутской области. Остальные члены группы самостоятельно подняли судно и продолжили сплав, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Две группы спасателей на аэролодках, добравшись сегодня до места происшествия, обнаружили шестерых мужчин на берегу водоема. <…> Спасателями был проведен инструктаж по правилам плавания, оказана психологическая помощь одному из участников группы, находившемуся в шоковом состоянии. После чего было принято решение о его эвакуации в город Тулун. Оставшаяся часть группы из пяти человек самостоятельно подняла судно и продолжила сплав", - говорится в сообщении.

Моторная лодка с рыбаками опрокинулась во вторник на реке Кирей в 180 км от города Тулуна, мужчины вышли на связь со спасателями по спутниковому телефону и передали координаты своего местонахождения.