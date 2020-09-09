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СК в Иркутске начал проверку в связи с побегом осужденных

7 сентября сотрудники органов внутренних дел в ходе конвоирования допустили побег двух осужденных за совершение разбойных нападений

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Иркутской области начало доследственную проверку в отношении сотрудников органов внутренних дел, которые 7 сентября допустили побег двух осужденных за совершение разбойных нападений. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Следственным управлением СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка в отношении сотрудников органов внутренних дел, допустивших побег ранее осужденных за совершение особо тяжких преступлений. По данным следствия, инцидент произошел в ходе конвоирования осужденных для проведения следственных действий по уголовному делу, расследуемому Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области о серии разбойных нападений", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ГУ МВД России по Иркутской области проводит служебную проверку в отношении сотрудников, осуществляющих конвоирование. Как сообщила пресс-служба ведомства, 7 сентября в Иркутске в отдел внутренних дел доставили 31-летнего мужчину и 24-летнюю женщину, которые были осуждены в 2018 году за совершение разбойных нападений, для проведения следственных действий и проверки на причастность к аналогичным преступлениям. На обратном пути в учреждение ФСИН фигуранты совершили побег. В настоящее время ведется их розыск.

Теги
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