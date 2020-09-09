У храма в Кемерове обнаружили младенца, завернутого в пакет

КЕМЕРОВО, 9 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Кемерове разыскивают неизвестных, которые оставили у храма пакет с новорожденной девочкой. Плачущего младенца обнаружил охранник, по данному факту следственные органы проводят проверку, сообщается в среду на официальном сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"По предварительным данным, в утреннее время охранник, услышав плач, обнаружил пакет, в котором находился завернутый в шарф новорожденный ребенок. Мужчина занес младенца в помещение, вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Девочку госпитализировали, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Кузбасса, в настоящее время полицейские устанавливают личности родителей новорожденной девочки. Проверяются женщины, которые стояли на учете по беременности на поздних сроках и могли родить ребенка.