Титов инициировал отставку томского бизнес-омбудсмена

ТОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов инициировал процедуру прекращения полномочий бизнес-омбудсмена в Томской области Валерия Падерина по причине "полного бездействия".

"В связи с большим количеством жалоб со стороны представителей бизнес-сообщества было принято решение освободить Валерия Падерина от исполнения обязанностей уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области", - сказал Титов на встрече с предпринимателями Томска. Он считает, что Падерину "не удалось наладить диалог бизнеса и власти".

Титов отметил, что направил представление губернатору Томской области Сергею Жвачкину с предложением снять Валерия Падерина с должности "по причине полного бездействия". "У нас так называемая "система двух ключей" - и при назначении, и при снятии. То есть нужны две подписи - моя и губернатора. Уверен, что губернатор заинтересован в том, чтобы диалог между предпринимателями и властью складывался более продуктивно, чем сейчас", - добавил федеральный бизнес-омбудсмен.

Одним из замечаний к региональному бизнес омбудсмену стало то, что администрация города "проиграла все суды", но все равно не разрешает ввести в эксплуатацию деловой комплекс "Сириус". Бизнес-омбудсмен в регионе, по мнению Титова, не оказывал содействие в реализации этого проекта. Кроме того, как указал Титов, не решается проблема повышения арендных платежей для резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Томск", из-за чего некоторые предприниматели принимают решение прекратить свою работу на этой территории.

Валерий Падерин является уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области с 2014 года.