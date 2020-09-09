В школах Новосибирска ввели бесплатное горячее питание для младшеклассников

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Все ученики начальных классов новосибирских школ начали получать бесплатное горячее питание. Всего бесплатные обеды будут получать 87 тысяч учеников, сообщает в среду пресс-служба мэрии Новосибирска.

"Для начальных классов в новосибирских школах организовано бесплатное горячее питание. Обеды получат более 87 тысяч учеников", - говорится в сообщении.

При этом родители имеют право участвовать в формировании меню и предлагать свои варианты руководству школы. Из трех консолидированных бюджетов на питание одного ученика установлено 65 рублей 47 копеек. До начала 2021 года на эти цели выделено около 500 млн рублей. В мэрии города ТАСС уточнили, что от родителей и опекунов школьников не поступило ни одного отказа, все учащиеся начальных классов в школах Новосибирска получают горячее питание.

Как пояснил журналистам член рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию обороту фальсифицированных пищевых продуктов, главный врач ассоциации экспертов Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новоселов, в Новосибирской области работа в данном направлении ведется уже четыре года. В связи с этим регион оказался готов обеспечить поручение президента по организации горячего питания. Вместе с этим благодаря постоянным проверкам за четыре года удалось существенно уменьшить процент некачественной продукции.

"Уже дополнительно мы взяли на себя обязательства, мы сейчас стараемся, чтобы детям давали не чай, а сок или компот - намного более полезные продукты и нисколько не дороже. Стараемся, чтобы у нас в меню заменили лапшу, которую очень любят некоторые школы, потому что прибыль больше, а затрат меньше, это допустимо, чтобы заменить ее на гречку, пусть это не так вкусно для ребенка, но намного полезнее. Заменить на другие продукты - на пшенную кашу и так далее, это действительно плюс к здоровью", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начали с 1 сентября 2020 года, по всей стране - начнут не позднее 1 сентября 2023 года.