Хуснуллин: строительство объезда Кемерова пока не предусмотрено федеральным бюджетом

КЕМЕРОВО, 9 сентября. /ТАСС/. Финансирование проекта по строительству трассы в обход города Кемерово, по которому пройдет автомобильная дорога Р-255 "Сибирь", федеральным бюджетом пока не предусмотрено. Тем не менее, правительство РФ поддерживает данный проект и будет искать дополнительные источники для его финансирования в будущем, сообщил журналистам в среду вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочего визита в Кемерово.

Кемерово является единственным крупным городом Сибири, через который проходит федеральная трасса. Это затрудняет дорожное движение и негативно сказывается на экологии. Власти Кузбасса за свой счет сделали проект объездной трассы и в январе текущего года передали его в Главгосэкспертизу. Стоимость строительства Минтранс РФ предварительно оценил в 41 млрд рублей.

"Пока проект находится в стадии обсуждения, вопрос, безусловно, для Кемерово нужный, мы поддерживаем этот проект, но сегодня есть ограничения федерального бюджета по финансированию, поэтому мы договорились еще раз посмотреть стоимость проекта, этапность. По мере того, как будет сделано технико-экономическое обоснование проекта мы, безусловно, будем включать его в программу строительства с изысканием дополнительных источников", - сказал Хуснуллин.

Он также отметил, что в настоящий момент ведется проработка проекта и его оптимизация с точки зрения финансовых и технических решений.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во время визита в Кузбасс в марте текущего года отмечал, что проект строительства автодорожного объезда города Кемерово является приоритетным для включения в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ). В качестве возможных источников финансирования он называл экономию по другим проектам КПМИ.

Северо-западный обход Кемерово спроектирован как дорога первой категории с четырьмя полосами движения, по две в каждом направлении, с разделением встречных потоков транспорта. Протяженность первого участка объездной автотрассы составит около 48 км. Он должен включать в себя возведение нового автомобильного моста через реку Томь. Власти Кузбасса рассчитывали начать строительство уже в конце 2020 года.