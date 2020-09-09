Техзадание по строительству музейно-культурного комплекса в Кемерове примут до 6 ноября

КЕМЕРОВО, 9 сентября. /ТАСС/. Техническое задание по строительству второй очереди Сибирского кластера искусств в Кемерове, которая включает в себя музейно-культурный комплекс, примут до 6 ноября, сам кластер будет введен не позднее 2023 года. Об этом сообщил журналистам в среду вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Если говорить о перспективах, мы сегодня обсудили подробно, до деталей, вопрос строительства культурного центра <….> Сегодня мы обсудили техническое задание, сроки строительства и объемы. Мы договорились, что до 6 ноября примем все решения по техническому заданию. <….> Я говорю о второй части, где будет театр, музей, хореографическая часть", - сообщил Хуснуллин.

По его словам, вторая часть объекта будет построена не позднее 2023 года, а первая очередь комплекса, включающая в себя образовательную часть, будет введена в год 300-летия Кузбасса в 2021 году.

Ранее ТАСС сообщал, что Сибирский кластер искусств будет состоять из культурно-образовательного и музейно-культурного комплексов, которые разместятся на разных площадках в Ленинском и Центральном районах Кемерова.

В состав образовательного комплекса войдут филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Центральной музыкальной школы (ЦМШ), учебный корпус Высшей школы музыкального и театрального искусства, а также интернат для учащихся, общеобразовательная школа и 16-этажный жилой дом для педагогов и работников комплекса. В музейно-культурную часть - филиал Мариинского театра, филиал Государственного Русского музея, музейное фондохранилище и киноконцертный комплекс.

Новые культурно-образовательные и музейные комплексы по поручению президента РФ Владимира Путина должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их работы к 31 декабря 2023 года.