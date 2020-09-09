Число закрытых на карантин классов в "Сибирском кадетском корпусе" возросло до двух

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Число классов в "Сибирском кадетском корпусе", закрытых на карантин из-за признаков ОРВИ у воспитанников, выросло до двух. На дистанционное обучение до 14 сентября отправлены ученики 8-х и 10-х классов, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщал, что класс в кадетской школе-интернате "Сибирский кадетский корпус" отправлен на карантин из-за признаков ОРВИ у воспитанника учреждения.

"С целью предупреждения заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в кадетской школе-интернате "Сибирский кадетский корпус" принято решение о приостановлении образовательной деятельности в 8А и 10А классах в связи с тем, что в 8А заболело 7 человек (37%), в 10А классе - 9 человек (39%)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в соответствии с приказом Роспотребнадзора руководитель образовательной организации в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей, принимает решение о приостановлении работы образовательного учреждения.