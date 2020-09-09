У Новосибирского технического университета появится общежитие на 800 мест

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Новое общежитие построят для Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), объект общей площадью 20 тыс. квадратных метров будут возводить в течение трех лет. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Несколько дней назад министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, на основании которого в течение ближайших трех лет предстоит построить новое общежитие - 20 тысяч квадратных метров - для студентов НГТУ. Мы обсуждали этот вопрос с министром во время его визита в Новосибирск", - цитирует пресс-служба губернатора региона Андрея Травникова.

Отмечается, что новый объект на 800 мест разместится на территории уже действующего студенческого кампуса.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, на проект будет выделено 1,2 млрд рублей до 2023 года. В текущем году будет выбран генподрядчик. В 2021 и 2022 годах поступит основная сумма на строительство. Жить в данном общежитии будут как российские, так и иностранные студенты.

"Мы понимаем, что работаем с востребованными специальностями, у которых контрольные цифры приема будут расти. Эти специальности востребованы у иностранных и иногородних студентов, и условия их жизни необходимо улучшать, хотя бы для того, чтобы соответствовать международному уровню", - сказал собеседник агентства.

НГТУ является одним из крупнейших вузов в Сибири и одним из крупнейших технических университетов в стране. В университете обучаются более 13 тыс. студентов, работают более 1,5 тыс. преподавателей. В состав университета входят 16 факультетов, которые располагаются в восьми учебных корпусах.