Два самолета не смогли сесть в Новосибирске из-за тумана

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Два самолета авиакомпании S7, летевшие из Томска и Барнаула, были направлены на запасной аэродром из-за тумана в новосибирском аэропорту, сообщили ТАСС в новосибирской транспортной прокуратуре.

"Два рейса авиакомпании S7 из Барнаула и Томска [находятся] на запасном аэродроме", - сказала собеседница агентства.

На рейсах летели 95 и 158 пассажиров соответственно. Транспортная прокуратура проводит проверку в части соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой.

Кроме того, также из-за метеоусловий задерживается прибытие и обратное отправление трех самолетов из Москвы в Томск, сообщили ТАСС в пресс-службе томского аэропорта. По данными онлайн-табло аэропорта, на срок от 3,5 ч до 6 ч откладывается выполнение авиарейсов "Уральских авиалиний", "Аэрофлота" и S7.

"Соответственно, сейчас осуществляем контроль, чтобы их [пассажиров] обеспечили всем необходимым. Проверку проводим", - сообщил ТАСС помощник томского транспортного прокурора Сергей Кривошеин.